Affitti brevi, Rizzo: “Serve un patentino per i professionisti”

“Il problema degli affitti brevi va incanalato nella professionalizzazione dei soggetti attraverso una sorta di certificazione delle competenze”. Francesca Rizzo, prima donna in Italia ad aver intrapreso l’attività di property manager e attualmente docente in formazione per affitti brevi/rent to rent, guarda con favore alla nuova legge introdotta dal Governo sul tema, ma pensa che non risolva del tutto la questione.

“Il ‘Decreto Aiuti’ non basta - sostiene -, occorre introdurre un patentino che attesti le competenze dei property manager, una mossa che aiuterebbe di molto il mercato. Nel disegno di legge approvato dal Governo - continua - era stato proposto di istituire un codice Ateco ad hoc per i property manager che, al momento, utilizzano quello più generico di “gestione di condomini e immobili per conto di terzi” . Poi, la proposta è caduta nel nulla e non è stata inserita nella legge licenziata”.

Un provvedimento che avrebbe di certo aiutato a fare un po’ di chiarezza sulla reale composizione di questa figura professionale, “che sta operando in un mercato che vale oltre un miliardo e mezzo di euro”. Il Centro studi Aigab (Associazione italiana affitti brevi) ha rilevato che il fenomeno delle case vuote sta trainando il mercato degli affitti brevi, con un incremento del 13% degli annunci online tra marzo 2023 e marzo 2024. In questo contesto, la professionalizzazione del settore secondo Rizzo diventa cruciale.