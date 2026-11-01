Travel manager, dalla gestione delle trasferte alla regia strategica

Il travel manager non è più soltanto chi organizza i viaggi aziendali e ne controlla i costi, ma un “professionista chiamato a coordinare esigenze diverse, gestire i rischi e garantire la continuità operativa”, ha spiegato Giulia Bertolini, Travel & Fleet Manager di CFT Spa, durante l’incontro “Il Travel Manager esiste, e non è mai stato così complesso” al TTG di Rimini. La pandemia ha segnato una svolta, portando al centro la sicurezza dei viaggiatori e la gestione di scenari complessi.

Il ruolo si è esteso oltre le prenotazioni, coinvolgendo funzioni come finance, HR e procurement. “Il passaggio è da professionista del viaggio a professionista delle relazioni”, ha commentato Moira Zoncada, travel manager di Italian Exhibition Group.

Anche il valore del ruolo va misurato diversamente: “Il saving resta importante, ma non è più l’unico parametro”, ha sottolineato Antonello Lanzellotto, director multinational sales & account management di Uvet GBT. L’obiettivo è assorbire le complessità e restituire semplicità. La tecnologia, infine, contribuisce a semplificare le attività ripetitive e la gestione dei dati, liberando tempo per la consulenza e le decisioni strategiche.