La delicata situazione internazionale e il caro prezzi che affligge anche il comparto turistico non sembrano scoraggiare il desiderio di concedersi una vacanza estiva. Nemmeno per quanto riguarda il segmento delle famiglie, che più di ogni altro patisce i rincari generalizzati di trasporti e sistemazioni alberghiere.

A confermarlo è Booking, che nella sua ultima ricerca evidenzia come le ricerche di camere per le vacanze estive da parte del target family è in crescita dell’8% rispetto allo scorso anno, mentre cresce ancora di più quello per i voli con i bambini, con un aumento del 21%.

Le mete

L’indagine rivela poi quali saranno le mete più gettonate dal target family, almeno per quanto riguarda le ricerche globali sulla piattaforma di prenotazione.

A primo posto si posiziona l’Albania con Durazzo, seguita dal Marocco con Tangeri e Marrakech, poi Destin, in Florida, Siviglia e Palma di Maiorca in Spagna, Tokyo in Giappone, Gramado in Brasile, Dubrovnik in Croazia e infine ancora Spagna con Madrid.

Le famiglie con bambini sembrano essere particolarmente interessate a trascorrere del tempo di qualità con i propri cari(62%). A seguire, trovare il tempo per rilassarsi (58%) e scoprire nuovi posti (48%).

I bisogni

Fra le priorità del target, emerge il comfort nella sistemazione: il 74% delle famiglie in tutto il mondo cita l’aria condizionata come il servizio più importante al momento della prenotazione di un alloggio.

Curioso l’emergere di un fenomeno: quello delle tate in viaggio. Farsi accompagnare da qualcuno che si prende cura dei figli durante il viaggio potrebbero iniziare a diventare una tendenza, visto che il 31% delle famiglie che afferma che destinerebbe parte del suo budget per avere qualcuno di fiducia con sé ad occuparsi dei più piccoli.

I voli

Per quanto riguarda le prenotazioni dei voli, la maggior parte delle famiglie con bambini che hanno ricercato un collegamento aereo su Booking sono europee (42%), seguite da quelle dell’Asia (33%) e del Nord America 32%.