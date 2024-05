“Il 2024 è partito con segnali davvero incoraggianti e tutti gli indicatori confermano le previsioni di crescita di questo settore, dove la vacanza è ormai considerata un bene primario a cui difficilmente si rinuncia”. Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, commenta con queste parole il consuntivo dell’inverno, che ha visto un aumento dei volumi leisure sviluppati dal network, registrando un valore di 1 miliardo e 69 milioni, dal 1° novembre 2023 al 30 aprile 2024, con una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Allo stesso modo, il venduto con i vettori nello stesso periodo è stato di 315 milioni, registrando un incremento dell’11%.

Segno più per tutte le aree

Per Welcome Travel Group la chiusura del primo semestre dell’anno è contrassegnata da un evidente segno più per tutte le aree di business - dal leisure, ai vettori passando per il business travel e le assicurazioni - che hanno registrato trend positivi di crescita sia per volumi sia per numero di passeggeri gestiti, rilevando anche un aumento del valore medio della spesa per pratica. Un andamento in linea con i risultati del 2023, archiviato con un volume d’affari gestito di 1 miliardo e 437 milioni, in crescita del 44% rispetto all’anno precedente. Le previsioni per il 2024 indicano un ulteriore incremento del 13%.

Le mete più richieste

“Le agenzie Welcome e Geo - prosegue Apicella - continuano a dimostrare capacità e interesse nell’utilizzo dei servizi e delle iniziative commerciali sviluppate dal network, che stanno generando un evidente vantaggio competitivo funzionale alla crescita dei volumi prodotti da ciascun punto vendita”.

Per quanto riguarda le destinazioni più richieste Welcome Travel Group conferma – dal proprio osservatorio – il trend favorevole delle vendite sia per il lungo raggio con Africa, Oceano Indiano, Caraibi, Nord America e Oriente, sia per il medio e corto raggio, con Mediterraneo, Canarie e Italia, che continuano a ottenere risultati positivi.

In particolare, il segmento a lungo raggio ha registrato una significativa crescita nel corso dell’inverno e prosegue su questa traiettoria, con il Nord America che si conferma regina indiscussa tra le destinazioni dell’estate. Tra i dati positivi anche un significativo incremento delle prenotazioni anticipate, che hanno registrato performance incoraggianti durante tutto l’inverno, prospettando quindi una promettente stagione estiva.