Si apre un mese moderato sul fronte degli scioperi. Dal bollettino di maggio del Ministero dei Trasporti emerge uno scenario meno turbolente rispetto ai mesi scorsi. Poche le agitazioni, che coinvolgeranno principalmente il comparto del trasporto ferroviario.

Si parte oggi con lo stop di 24 ore su scala nazionale del personale Rfi, addetto alla manutenzione delle infrastrutture.

Il 4 e 5 maggio incrocerà poi le braccia il personale del Gruppo Fs e Trenord.

Possibili disagi nelle città il 6 maggio per uno sciopero del trasporto pubblico indetto su scala nazionale. Nella stessa giornata, si fermerà per 4 ore a partire dalle 11.30 il personale ferroviario di stanza in Calabria.

Il 12 maggio sarà la volta del personale dell’aeroporto di Verona ed Enav di Malpensa e Linate, che si fermerà per 4 ore, a partire dalle 13.

Ultimo stop in programma è fissato per il 28 maggio, per 24 ore, per il personale dell’aeroporto di Venezia.