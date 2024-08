Iberia fa marcia indietro:“Rinunciamo ad Air Europa,Bruxelles è troppo esigente”

Alla fine si è data per vinta. Iberia ha appena informato la Commissione europea che rinuncerà all’acquisto di Air Europa perché, come ha riferito in una lettera a tutto lo staff Marco Sansavini, amministratore delegato di Iberia, “le richieste della Direzione Generale della Concorrenza per dare il via libera all’operazione sono così stringenti che, dal punto di vista commerciale, l’operazione non ha più senso”.

La rinuncia a portare a termine l’operazione, sottolinea l’amministratore delegato di Iag, Luis Gallego “è la migliore decisione per proteggere gli interessi dei nostri azionisti. Iag rimane impegnata nella sua strategia: continueremo a sviluppare la nostra presenza a Barajas affinché l’hub possa competere con i più grandi aeroporti d’Europa”.

Per quanto riguarda gli ostacoli da Bruxelles, Gallego sostiene di non sapere cosa sia andato storto. “Abbiamo ascoltato tutto quello che ci hanno chiesto - aggiunge - , abbiamo fatto del nostro meglio per portare avanti l’operazione”.

Le rinunce

Lo stesso Sansavini, come riporta Preferente, ricorda come il vettore avesse offerto di rinunciare fino al 52% delle frequenze attualmente operate da Air Europa, affinché “nessuna delle rotte sulle quali la Commissione aveva individuato problemi di concorrenza rimanesse senza un terzo operatore”.

“In questo lungo processo di negoziazione - continua l’a.d - abbiamo risposto a tutte le obiezioni. Avevamo presentato un elenco di possibili rimedi molto validi, ma tutto questo è stato insufficiente per la Commissione, per cui l’acquisto di Air Europa non rientra più tra i nostri obiettivi”.

Iberia si rammarica del rifiuto di Bruxelles di accettare una proposta che, secondo la compagnia, garantirebbe i diritti dei consumatori, consentirebbe ai clienti di avere collegamenti diretti con l’Est del pianeta e favorirebbe la concorrenza tra gli hub del Nord e del Sud del continente.

Iag continuerà a mantenere la sua quota di minoranza del 20% in Air Europa, acquisita il 16 agosto 2022. Gallego chiarisce infatti che “nel breve termine non abbiamo intenzione di vendere il 20% di Air Europa”.