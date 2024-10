Ancora una new entry internazionale per i collegamenti aerei sull’Italia. Debutterà infatti a dicembre il volo diretto tra Roma Fiumicino e Muscat operato da Oman Air, una novità assoluta per lo scalo della Capitale che continua a così a rafforzare i collegamenti intercontinentali.

La programmazione

Sul proprio sito la compagnia aerea ha descritto la rotta come la novità più importante degli ultimi cinque anni a testimonianza del ruolo strategico che il volo intende ricoprire in entrambe le direzioni. Quattro le frequenze settimanali previste con il primo volo schedulato per il 20 di dicembre.

“I nostri nuovi voli diretti per Roma rappresentano un passo entusiasmante nella nostra trasformazione – sottolinea il ceo Con Korfiatis -. Questa rotta chiave, che segna la nostra seconda destinazione in Italia, non solo migliora la nostra offerta europea, ma segna anche l’inizio della nostra strategia per massimizzare l’utilizzo della nostra flotta a fusoliera stretta”.