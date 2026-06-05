Roma sempre più capitale del turismo italiano e il Leonardo da Vinci sempre più principale porta di accesso del nostro Paese, come emerge dal servizio pubblicato su TTG Italy disponibile online a questo link. Non sarebbe potuto essere diversamente, se in Italia oltre la metà degli arrivi turistici sono stranieri e quasi il 25% sono di provenienza extra Ue.

Il 2025 è stato anche l’anno che ha consolidato questo forte binomio tra l’aeroporto e la città, con il Giubileo che ha visto Roma ospitare, tra gli altri, decine di eventi anche con oltre un milione di presenze provenienti da 146 Paesi, nonché la morte di un Pontefice e l’elezione del suo successore. Uno scalo, quello romano, cresciuto nei numeri e nella qualità dei servizi, che ha superato i 50 milioni di passeggeri ed è ormai stabilmente nella top ten degli aeroporti mondiali.

Insomma, il turismo romano e nazionale deve poter avere un grande hub interconnesso, ma anche lo scalo di Fiumicino ha bisogno di una Roma che continui a crescere come presenze. Di tutto questo TTG Italia ne ha parlato con Veronica Pamio, senior vice president external affairs, sustainability & destination management di Aeroporti di Roma. “Essere la principale porta di accesso alla Capitale e al Paese comporta una responsabilità significativa - ha esordito -. Roma Fiumicino deve garantire una connettività globale solida, in particolare sul traffico intercontinentale, per assicurare competitività e posizionamento a livello globale, al contempo mantenendo la qualità del servizio che ha consentito al Leonardo da Vinci di attestarsi come primo hub nelle classifiche europee per 9 anni consecutivi. Non si tratta solo di gestire flussi, ma di contribuire alla loro qualità e al valore che generano per il territorio”.

Il servizio completo è disponibile online a questo link