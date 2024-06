Dopo aver raggiunto i 7,5 milioni di passeggeri nel 2023, Royal Air Maroc vuole crescere e posizionarsi come vettore principale di tutta l’Africa toccando quota 31,6 milioni di passeggeri nel 2037. “L’Africa è nel Dna della nostra compagnia - commenta Luciano Florio, sales manager di Royal Air Maroc -. Si tratta di una meta dal potenziale enorme”.

Per tagliare il traguardo, non si fermano gli investimenti per l’ampliamento della flotta che nei prossimi 15 anni dovrebbe passare dagli attuali 52 aeromobili ai 200 previsti. “Secondo il nuovo piano di sviluppo, introdurremo altre 75 destinazioni in Europa, circa 15 in Africa e implementeremo sia il Nord America con 15 destinazioni sia il Sud America con 13”.

“La grande novità del prossimo anno sarà l’apertura dell’Asia con Pechino e poi Shanghai”.

A settembre arriveranno già dieci Boeing 737 Max 8, mentre tra ottobre e dicembre sarà il turno di due B-787. “Per quanto riguarda il mercato italiano, operiamo da Milano, Roma, Bologna, Torino e Venezia ma dal 22 giugno apriremo anche Napoli con due frequenze settimanali operative tutto l’anno, con l’obiettivo di portarle presto a un minimo di tre”.