Si fa sempre più concreta l’ipotesi che il pacchetto di slot di Ita e Lufthansa su Linate stia per viaggiare verso Londra, direzione easyJet. Non c’è ancora l’ufficialità a, stando ai rumors, molti dettagli devono ancora essere definiti. Ma la mossa di qualche settimana fa del vettore low cost, che aveva annunciato di lasciare Venezia come base, lasciando intendere che l’obiettivo era Linate, aveva aperto la via a diverse illazioni.

Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la Commissione europea avrebbe ritenuto easyJet come la più idonea per rispondere ai requisiti richiesti per il passo indietro dell’asse italo-tedesco, in quanto con la sua flotta sarebbe in grado di garantire maggiore continuità e concorrenza.

Una decisione definitiva dovrà essere presa entro l’inizio del prossimo mese in modo di aprire le porte al closing dell’operazione: non sono esclusi però colpi di scena considerando che anche British e Air France si sarebbero fatte avanti per gli stessi slot.