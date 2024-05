Turkish Airlines firma un accordo con Un Tourism per la sostenibilità

Accordo fra Turkish Airlines e l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UN Tourism) per migliorare le iniziative di promozione del turismo sostenibile e dell'aviazione civile su scala globale.

La firma della partnership prevede una collaborazione fra Turkish Airlines e UN Tourism per raggiungere obiettivi comuni, concentrandosi sulla promozione di pratiche turistiche sostenibili favorendo lo sviluppo dell'aviazione e sull'espansione della cooperazione tra settore pubblico e privato per sostenere i progressi dei collegamenti aerei, soprattutto nelle destinazioni emergenti. Entrambe le parti faranno leva sulla loro esperienza e leadership nei rispettivi settori, scambiando competenze e lavorando su casi di studio di argomenti come il carburante per l'aviazione sostenibile.

“Questa partnership sottolinea il nostro impegno per il turismo sostenibile ed evidenzia il nostro ruolo di connettore globale, che unisce persone e culture di tutto il mondo” dice Ahmet Bolat, presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines.