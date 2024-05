Vicenda Ita-Lufthansa, i sindacati chiedono chiarezza

Sulla vicenda Ita-Lufthansa intervengono anche i sindacati, sempre più preoccupati di un possibile fallimento dell’operazione, che chiedono ai ministri un incontro per fare chiarezza.

La Fit-Cisl ha dunque preso carta e penna e inviato una comunicazione ai ministri Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso e Matteo Salvini. “Di recente - dice il sindacato - è un florilegio di notizie fatte filtrare dai media che sostengono il fallimento dell’operazione Ita- Lufthansa a causa di inconcepibili rigidità della Commissione Ue”.

Tenendo conto che dagli eventuali esiti dell’operazione si potrebbe determinare una condizione di danno, oltre che per gli interessi generali del Paese per le persone impiegate in Ita e per quelle attualmente in cassa integrazione, continua il sindacato, “siamo a chiedervi la possibilità di avere un incontro che faccia finalmente chiarezza sulla vicenda, in modo da dare un qualche ristoro di verità fattuale alle lavoratrici ai lavoratori di Ita e a chi è in Cigs”.