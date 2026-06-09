Walsh, Iata: ancora deludenti i volumi di produzione di Saf

La Iata ha pubblicato delle stime secondo le quali la produzione globale di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) dovrebbe raggiungere circa 2,4 milioni di tonnellate nel 2026, rappresentando però ancora solo lo 0,8% del consumo di carburante totale, con un costo per le compagnie aeree di 4,3 miliardi di dollari.

“Si preannuncia un altro anno deludente per la produzione di Saf - ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. Cinque anni dopo l’impegno a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050, il percorso per soddisfare il 65% del nostro fabbisogno si fa sempre più difficile”.

Insieme al Saf anche l’e-Saf (carburante sostenibile elettronico) potrà svolgerà un ruolo sempre più importante nella decarbonizzazione del trasporto aereo. Può essere prodotto convertendo l’elettricità da fonti rinnovabili tramite un processo power-to-liquid. L’Ue e il Regno Unito hanno imposto una produzione di e-Saf di circa 0,6 milioni di tonnellate entro il 2030, tuttavia la capacità produttiva globale attualmente si attesta intorno a 0,02 milioni di tonnellate, con un solo impianto di produzione in funzione. Sarebbero necessarie circa 20 raffinerie su scala commerciale per raggiungere il volume previsto.