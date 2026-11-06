Parte a metà novembre la nuova campagna di recruiting di Bluserena Hotels & Resorts, con un tour che toccherà diverse città italiane per incontrare professionisti e giovani interessati a costruire il proprio percorso professionale nel mondo dell'ospitalità.

La nuova campagna di recruiting interessa tutte le aree dei resort. Il Gruppo si rivolge sia a professionisti con esperienza sia a giovani che desiderano avvicinarsi al settore, valorizzando motivazione, spirito di squadra e volontà di crescita professionale. Gli incontri saranno l’occasione per conoscere da vicino il mondo Bluserena e i valori che ne guidano la cultura aziendale, fondata sulla centralità delle persone, sulla collaborazione e sulla passione per l’ospitalità.

Nel corso dei prossimi mesi, Bluserena sarà protagonista di diversi appuntamenti dedicati al mondo del lavoro e dell'ospitalità. Durante gli eventi, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con la crew recruiting, conoscere le diverse aree professionali e approfondire le possibilità di inserimento e crescita. Le prime tappe saranno il 12 novembre a Napoli, il 18 novembre a Bari e Cosenza, il 19 novembre a Cagliari, Catania e Matera.

Maggiori informazioni sui career days e sulle posizioni ricercate sul sito Bluserena nell’area dedicata al lavoro.