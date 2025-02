Il 2025 di Leonardo Hotels tra nuove aperture e partnership

Riflettori puntati sulle nuove aperture in programma nel 2025 per Leonardo Hotels. I due nuovi indirizzi romani rappresentano un elemento cardine nel piano di espansione di Leonardo Hotels in Italia. Saranno Il Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, aperto dal 1° Febbraio, in posizione strategica nel quartiere Monti a pochi passi da attrazioni iconiche come il Colosseo e Piazza di Spagna e il NYX Hotel Rome, la cui apertura è prevista per l’estate prossima, situato nel quartiere Prati, a breve distanza dal Vaticano e da Castel Sant'Angelo.

Ma le novità per Leonardo Hotels non finiscono qui. Il gruppo ha infatti lanciato nuove partnership che miglioreranno l’esperienza dei clienti.

Fra queste, quella con Italo, che rappresenta un connubio perfetto tra mobilità e ospitalità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggio più completa, conveniente e vantaggiosa per il cliente Italo Più. Grazie a questa collaborazione, i clienti iscritti al programma di loyalty Italo Più potranno beneficiare di tariffe vantaggiose per soggiornare nelle strutture italiane di Leonardo Hotels; dall’altro, avranno la possibilità di accumulare contemporaneamente punti fedeltà Italo Più per ogni euro speso nel soggiorno in hotel. Analogamente, i clienti Leonardo Hotels che si iscrivono al programma Italo Più potranno usufruire di vantaggi sull'acquisto dei biglietti ferroviari.

Ma si guarda anche allo shopping: una partnership con Rinascente prevede la consegna di una carta di benvenuto per lo shopping negli store Rinascente con uno sconto del 15% utilizzabile nei negozi fisici, online e tramite il servizio On Demand Chat&Shop per i clienti Leonardo Hotels. Inoltre, a Roma e Milano, Rinascente mette a disposizione masterclass su prenotazione dedicate a enogastronomia, moda e beauty, trattamenti di bellezza personalizzati e gratuiti, e un servizio di personal shopper gratuito.

Ancora mobilità, invece, nella partnership con Europcar che è stata pensata per offrire ai clienti soluzioni di mobilità vantaggiose e personalizzate. Grazie a questa collaborazione, i clienti Leonardo Hotels potranno noleggiare veicoli a tariffe agevolate direttamente presso la reception delle strutture, avendo così garantito un servizio comodo e rapido.