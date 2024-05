Bandiera Blu 2024, premiati 236 Comuni italiani: tutte le new entry

Sono 236 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2024. Il riconoscimento - parte del programma internazionale promosso dalla Fee (Foundation for Eviromental Education) in collaborazione con l’Unwto - è stato assegnato ieri a Roma dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale Italia alle località costiere di destinazione turistica che hanno presentato la candidatura, sulla base di 32 criteri di valutazione e quattro le aree d’interesse: qualità delle acque, educazione e informazione ambientale, gestione del territorio, servizi e sicurezza.

Quest’anno, nella Penisola, sono stati premiati complessivamente 236 Comuni balneari - 10 in più rispetto alla precedente edizione –, 485 spiagge e 81 approdi turistici. Si tratta di oltre l’11% su scala mondiale.

Le new entry

Le new entry sono: Tenno e Vallelaghi, in Trentino Alto Adige; Recco e Borgio Verezzi, in Liguria; Porto Sant’Elpidio, nelle Marche; Ortona, in Abruzzo; Cellole, in Campania; Lecce, Patù e Manduria, in Puglia; Parghelia, in Calabria; Letojanni, Taormina e Scicli, in Sicilia.

Non sono stati riconfermati, invece: Ameglia e Taggia in Liguria, Margherita di Savoia in Puglia e Marciana Marina in Toscana.

“La nostra Italia è sempre più blu - ha commentato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. Con l’ingresso delle nuove località Bandiera Blu 2024, l’Italia sale a quota 485 spiagge certificate per l’eccellente qualità del mare e le buone pratiche di sostenibilità ambientale, ossia oltre l’11 per cento di quelle premiate al mondo: un riconoscimento che attesta, ancora una volta, l’alto livello dell’offerta italiana, in termini ecologici, di servizi e di accoglienza. Oltre a essere un alleato in più nell’accrescere la competitività, la visibilità e la reputazione delle strutture nazionali e del brand Italia”.