Flixbus e i viaggi in autobus sostenibili: “Unire le forze”

“Siamo convinti che tutte le tecnologie possano svolgere un ruolo nella decarbonizzazione dei viaggi in autobus sul lungo raggio. Come azienda attiva in 43 Paesi e in quattro Continenti, siamo consapevoli della grande varietà dei contesti serviti dalla nostra offerta. Riteniamo che sia importante considerare le esigenze specifiche e le potenzialità di queste regioni, per poter valorizzare al meglio l’uso di una specifica tecnologia in un dato contesto e coadiuvare più efficientemente il processo di transizione”. Così Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia, ha raccontato le sfide del trasporto in autobus verso l’obiettivo della decarbonizzazione nel corso di Next Mobility Exhibition.

Nel corso della discussione è stata sottolineata la centralità delle sinergie fra gli operatori, i produttori e le istituzioni per affrontare le sfide legate all’implementazione di alternative sostenibili al diesel. In particolare, queste sfide riguardano la carenza di soluzioni tecnologiche in grado di garantire un’efficienza adeguata sulle operazioni di lunga tratta, una generale disomogeneità a livello infrastrutturale e il fattore costi. In questo contesto, appare fondamentale promuovere le attività di ricerca e sviluppo in campo di applicazione di tecnologie alternative, per garantire una loro futura scalabilità.

“Da anni sperimentiamo trazioni alternative, pilotando, primi sul lungo raggio, soluzioni come l’elettrico in linea con la volontà di garantire a chiunque soluzioni di viaggio più sostenibili e raggiungere la carbon neutrality – ha detto ancora Incondi -. Ma per agevolare la transizione green del settore e produrre un cambiamento duraturo urge uno sforzo congiunto. Incentivare investimenti in ricerca, favorendo l’applicazione crescente di queste tecnologie e la loro scalabilità, ci consentirà di accelerare questo processo. Va da sé che la volontà politica e la disponibilità di sussidi faranno la differenza”.