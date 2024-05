Partirà domani, in concomitanza con la tappa del Giro d’Italia Riccione-Cento ‘Romagna, la vacanza degli italiani’, la nuova campagna di promozione della Romagna che invita i turisti italiani a passare le vacanze in Riviera. A recitare nel nuovo video, che porta la firma di Visit Romagna e Apt Servizi e prevede 433 passaggi televisivi, non sono i romagnoli ma gli stessi turisti, un brianzolo, un veneto e un toscano, e lo spot si chiude con una battuta ironica, come se servisse ricordare che in Romagna ‘C’è anche il mare’.

Lo spot è nato da un’idea di Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema, ed è il cavallo di battaglia della campagna di comunicazione partita a gennaio sui mercati esteri e febbraio su quelli nazionali.

Prospettive incoraggianti

“L’annata del turismo è partita con il piede giusto e una crescita del 20% delle presenze - sottolinea alla stampa il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad - e lo spot, in maniera un po’ provocatoria, ricorda che la Romagna è una terra ricca di offerte, dalle spiagge fino all’entroterra, dal divertimento alla cultura, dallo sport alla night life. Se in questi anni - aggiunge - siamo cresciuti ininterrottamente è per lo spirito di squadra messo in campo” tra pubblico e privato.

Dallo spot, sottolinea Cecchetto, emergono la caratteristiche per cui la Romagna è nota in tutto il mondo: l’accoglienza e lo spirito di divertimento. “Siamo una grande squadra - conferma l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini -, con una grande capacità di reazione. Il turismo è un asset strategico per la Regione, che ha registrato 61 milioni di presenze nel 2023, con obiettivi ambiziosi per il futuro. Lo spot rappresenta il lavoro compiuto per valorizzare il territorio”.