Italia-Argentina, Santanchè: “Vogliamo accrescere la collaborazione tra i due Paesi”

“L’obiettivo di questa missione è lavorare insieme per aumentare le relazioni fra le due Nazioni, essendo anche il 2024 l’anno del turismo delle radici”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nel corso della sua missione in Argentina, in occasione dell’arrivo dell’Amerigo Vespucci a Buenos Aires dopo oltre 70 anni.

La titolare del Mitur ha sottolineato come i due Paesi condividano storicamente “diversi aspetti in comune, come, ad esempio, la cultura ed una certa visione, in quanto tanti italiani sono venuti in questa Nazione e hanno contribuito a farla diventare più grande, e tanti italiani ancora vivono qui”.

“Inoltre - ha aggiunto -, la presenza del Vespucci, che è un pezzo di Italia e di eccellenza italiana nel mondo, insieme anche alla partecipazione di membri del Governo Meloni vuole testimoniare quanto sia nostra volontà e nostra intenzione definire e stabilire una maggiore collaborazione tra Italia e Argentina”.