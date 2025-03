Italia record nel 2024:458 milioni di presenze

Con 458,4 milioni di presenze e un incremento dell’11,1% delle notti nel quarto trimestre, il 2024 segna un nuovo record per il turismo in Italia, con un incremento del 2,5% rispetto all’anno precedente. Particolarmente rilevante la crescita del turismo internazionale, con oltre 250 milioni di presenze straniere (+6,8%), che rappresentano il 54,6% del totale. Questi numeri consolidano l’Italia al secondo posto in Europa per presenze turistiche, superando la Francia e dietro solo alla Spagna.

“Le stime ISTAT pubblicate oggi sono l’autorevole conferma dell’incredibile forza del turismo italiano – dice il ministro del Turismo Daniela Santanchè commentando i dati –. Il nostro Paese consolida il suo ruolo di destinazione privilegiata a livello mondiale, superando la Francia e collocandosi al secondo posto in Europa per numero di presenze turistiche, preceduta dalla sola Spagna. Un risultato storico, che ci riempie di orgoglio e testimonia la qualità e l’appeal della nostra offerta turistica, capace di affascinare e attrarre visitatori da ogni dove”.

Il merito di aver raggiunto questo traguardo, continua Santanché “va all’impegno e alla resilienza degli imprenditori e degli operatori del settore, che non smetterò mai di ringraziare, unitamente alle politiche mirate e alla continua attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla diversificazione dell’offerta turistica”.

“È importante sottolineare che il turismo rappresenta anche un volano per la crescita delle comunità locali – aggiunge il ministro Santanchè –, favorendo occupazione, innovazione e benessere per le imprese, soprattutto nelle aree meno battute dai flussi tradizionali. E i numeri record non fanno che rafforzare la centralità del settore per la nostra economia. Continueremo quindi a lavorare per rafforzare l’attrattività dell’Italia, puntando su qualità, sostenibilità, innovazione e accessibilità con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi e consolidare il nostro primato nel panorama turistico internazionale”.