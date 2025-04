MagicLand apre le porte sabato 12 aprile

Sabato 12 aprile inizia una nuova stagione di MagicLand, il parco di divertimenti che quest’anno si presenta con due novità.

La prima è Magic Winx, “un’esperienza sensoriale tra pianeti incantati, foglie volanti e scenografie da sogno”, come si legge in una nota del parco. Un’esperienza immersiva con un viaggio di oltre 4 minuti su una superficie di oltre 1000 mq ispirato al mondo delle celebri fate.

La seconda novità, in arrivo il 21 giugno, riguarda MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico, che ospiterà due nuovi scivoli di oltre 20 metri d’altezza.

“Anche quest’anno vogliamo sorprendere i nostri visitatori puntando su nuove attrazioni adatte a tutte le età, un ricco calendario di eventi e progetti di edutainment per le scuole - commenta Guido Zucchi, amministratore delegato MagicLand -. Dal 2019, con l’acquisizione di MagicLand da parte di Pillarstone, sono stati investiti 40 milioni di euro, di cui 5 in questa imminente stagione, che hanno portato il parco a risultati molto soddisfacenti. Con Magic Winx e l’ampliamento di MagicSplash siamo pronti ad accogliere gli ospiti con un’offerta rinnovata e ampliata, a testimonianza della nostra crescita in termini di posizionamento e revenue, confermandoci una destinazione imperdibile del divertimento e un riferimento per l’industria del turismo”.