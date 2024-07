Il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani punta il dito contro il terrorismo mediatico recentemente attuato da alcune testate giornalistiche straniere sul problema siccità che affligge la Sicilia.

Una fuga di turisti dall'isola a causa della mancanza d'acqua è “palesemente falso”, dice Schifani in un’intervista rilasciata a ilgiornale.it .

Le informazioni giunte attraverso Nicola Farruggio, vicepresidente di Federalberghi Sicilia, al contrario, parlano di un settore in salute. La domanda, dunque, sorge spontanea: su che basi il New York Times avrebbe fondato le proprie affermazioni? “Da sempre lanciare l’allarmismo fa crescere le notizie - denuncia Schifani -. Nei prossimi giorni daremo un messaggio a tutta la comunità internazionale per spiegare come stanno le cose”.



E se da una parte la siccità è una concreta emergenza, è pur vero che le cifre del travel sono in leggero aumento rispetto al 2023 e che, come sottolinea il presidente, i viaggiatori possono recarsi in Sicilia in tranquillità, senza timori di sorta per la disponibilità dell'acqua.