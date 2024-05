Trimestrale del Gruppo IEG, cifre in ascesa

“I risultati del primo trimestre 2024 sono estremamente positivi sia in termini di fatturato che, soprattutto, di marginalità”. Corrado Arturo Peraboni, amministratore Delegato del Gruppo IEG, commenta con queste parole le cifre del resoconto intermedio di gestione del Gruppo, consolidato al 31 marzo 2024.

Il Gruppo chiude il primo trimestre 2024 con ricavi pari a 88,9 milioni di euro, in aumento di 11,9 milioni di euro (più 15,4%) rispetto ai 77 milioni registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente. Il Gruppo cresce per effetto della componente organica generata dai maggiori volumi conseguiti attraverso lo sviluppo della linea di business degli eventi organizzati, che ha positivamente influenzato l’attività captive della linea dei servizi correlati, rispetto a risultati sostanzialmente omogenei consuntivati, nei due periodi, dal comparto congressuale.



Gli indicatori

L’ebitda adjusted è pari a 34,3 milioni di euro, in miglioramento di 9,6 milioni rispetto al 31 marzo 2023, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 24,7 milioni di euro. L’ebitda margin si assesta al 38,6%, migliorando di 6,5 punti percentuali rispetto al 31 marzo 2023, grazie a un incremento dei volumi venduti, con particolare riferimento alla linea degli eventi organizzati, a fronte di un incremento più contenuto dei costi operativi.

L’ebit adjusted ammonta a 30 milioni di euro, in aumento di 9,6 milioni rispetto primo trimestre 2023, consegue la migliore redditività operativa raggiunta dal Gruppo, con un’incidenza pari al 33,8% dei ricavi, rispetto al 26,6% del 31 marzo 2023.

Il Gruppo chiude il periodo con un utile pari a 23,3 milioni di euro, in aumento di 9,4 milioni rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, chiuso a 13,9 milioni di euro. I ricavi della linea di business rappresentata dagli eventi organizzati, che rappresentano il 73% del fatturato del Gruppo al 31 marzo 2024, sono stati pari a 64,8 milioni di euro, in aumento di 12 milioni di rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

“Performance superiori alle attese”

“Le performance - aggiunge Peraboni - sono state superiori alle attese in un trimestre chiave per il Gruppo IEG, nel quale gli eventi di punta del portafoglio, tra cui ‘SIGEP’, ‘VicenzaOro January’ e ‘KEY’, hanno trascinato i volumi anche del comparto dei servizi correlati. A questi si è aggiunta la prima edizione di ‘A&T Torino’ svolta sotto il controllo di IEG. I risultati fin qui raggiunti confermano la capacità del Gruppo IEG di poter perseguire gli obiettivi per l’anno in corso fissati nel Piano Strategico 2023-2028 e hanno animato l’ulteriore consapevolezza che, per il raggiungimento degli ambiziosi traguardi che ci siamo posti per i prossimi anni, sia necessaria una struttura manageriale più articolata, che il Gruppo ha interpretato introducendo la figura di un chief business officer a presidio della crescita dei nostri prodotti e di un chief corporate officer a supporto di tutte le attività societarie. Entrambe le figure riporteranno direttamente all’amministratore delegato”.