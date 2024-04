Venezia, debutta il ticket d’ingresso: le cifre

Venezia ha inaugurato ieri, prima città al mondo, il ticket d’ingresso a 5 euro per i turisti ‘mordi e fuggi’. A pagare sono stati 15.700 visitatori, mentre gli arrivi sono stati 113mila. “Lo facciamo per lasciare la città alle generazioni future - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro, contestato ieri da qualche veneziano e da 300 giovani dei centri sociali -. Non si è mai fatto nulla per regolare il turismo, la politica non lo fa perché non ha interesse a farlo. Io l’ho fatto. Chiedo scusa per il disagio, ma dobbiamo fare qualcosa, non si può solo parlare”.

I più favorevoli, spiega il Sole 24 Ore sono stati i turisti stranieri, che hanno colto il senso della misura pur lamentandosi per le code ai gazebo, soprattutto quelli della stazione ferroviaria di Santa Lucia, presi d’assalto dai visitatori per pagare il ticket o registrare l’esenzione. In base ai dati diffusi dall’assessore al Bilancio del Comune, Michele Zuin, il gettito del ticket ieri è

stato di 78.500 euro e se il flusso degli arrivi resterà costante il Comune incasserà circa 2,2 milioni al termine di questo primo test.