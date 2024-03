Vivere da antichi romani: le novità 2024 di Roma World

Lo spettacolo dei Gladiatori, lo show di falconeria, le truppe romane che presidiano la porta o marciano, guidate dai Centurioni, e, alla sera, lo spettacolo Roma On Fire, live show serale realizzato nella cornice del set del kolossal Ben Hur.

Sono queste le proposte di Roma World, il parco a tema dedicato all’antica Roma situato accanto a Cinecittà World.

Tra le novità di spicco 2024 il Backlot Tour, un viaggio tra i set più iconici e suggestivi della storia del cinema, dall’Arena di “Ben Hur” -si arriva al bosco del villaggio medievale, ambientazione del film Guglielmo Tell e della serie storica Romulus. Per chi, come l’eroe svizzero, vuole mettersi alla prova con il tiro con l’arco c’è Sfida l’Arciere, un duello fino all’ultima freccia con il maestro tiratore del parco. Chi vuole andare oltre gli spettacoli può partecipare alla Scuola dei Gladiatori guidato dagli istruttori del Gruppo storico romano o al programma Falconiere per un giorno.

Nell’armeria all’interno del Castrum sarà possibile, con la supervisione di un pretoriano, indossare le armature tipiche del tempo e immortalare il momento in uno scatto da condividere via social.

Dal 1° maggio, inoltre, l'esperienza si estende anche al calar della notte: con il Pacchetto Gladiatore si può pernottare nelle tende dell’epoca, in un autentico villaggio delle Legioni Romane.

“Roma World è un buon esempio di turismo ecosostenibile - spiega Stefano Cigarini, a.d. di Cinecittà World Spa –. Un parco a impatto zero dove i visitatori imparano a convivere con la natura circostante, dimenticando per un giorno la frenesia della città”.