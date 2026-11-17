Gli aeroporti europei hanno mantenuto il loro slancio di crescita, anche grazie al prolungamento dell’alta stagione turistica ben oltre il mese estivo”. Così Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, a proposito dei dati del traffico aereo di settembre, aumentato del 3,2% rispetto all’anno precedente, mentre nel terzo trimestre i volumi di passeggeri sono saliti di 3,4 punti percentuali.

Un risultato positivo, dunque, ma con differenze significative tra i vari mercati del continente. Tra quelli principali, l’Italia (+6,4%) e la Spagna (+4,2%) - entrambe fortemente trainate dal turismo - hanno ottenuto risultati particolarmente positivi. Al contrario, la crescita del numero di passeggeri è rimasta contenuta nel Regno Unito (+1,2%) e in Germania (+0,1%), mentre la Francia ha registrato un calo dello 0,5%.

Tra i Paesi la cui crescita del traffico aereo è stata maggiore la Slovacchia con un +74,6%, seguita da Slovenia (+16,6%), Estonia (+13,4%), Malta (+12,1%), Ungheria (+9,5%) e Polonia (+8,1%).

A settembre l’aeroporto di Istanbul si è confermato lo scalo più trafficato d’Europa, gestendo 7,85 milioni di passeggeri, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente. L’aeroporto di Londra Heathrow ha seguito con 7,18 milioni di passeggeri, sebbene il suo traffico abbia registrato un calo del 2,3%. Lo scalo di Madrid-Barajas è salito al terzo posto con 6,31 milioni di passeggeri, segnando una crescita del 6,6%. Ha superato l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, che ha gestito 6,22 milioni di passeggeri (+1,5%). A completare la top five Amsterdam Schiphol, con 6,21 milioni di passeggeri e un incremento di 2 punti percentuali rispetto a settembre 2025.

Le incognite per la winter

Nonostante i risultati positivi di settembre, però, Aci Europe prevede condizioni più complesse per la stagione invernale. Le compagnie aeree si stanno infatti orientando verso una riduzione della capacità, dal momento che i prezzi del carburante, che rimangono elevati, fanno aumentare i costi operativi, mentre gli accordi di copertura (hedging) sul costo del carburante offrono una protezione sempre minore.

Per la stagione invernale in corso si prevede dunque che la capacità di posti negli aeroporti europei crescerà solo dell’1,6%, a fronte del 6,3% registrato nella precedente stagione invernale. Parallelamente, l’aumento delle tariffe aeree e le pressioni sul costo della vita potrebbero influire sulla domanda da parte dei passeggeri.

“I prossimi mesi - avverte Jankovec - per gli aeroporti saranno caratterizzati dalla necessità di muoversi in un mercato sempre più limitato, con maggiori rischi legati ai volumi di traffico e una concorrenza ancora più accesa tra gli scali, non solo per attrarre, ma anche per mantenere la capacità offerta dalle compagnie aeree”.