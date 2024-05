Gestisce l’adv Vivere e Viaggiare di Torino insieme alla sua socia Elena Ciravolo, ma se ci si reca al numero 74 di via Monfalcone difficilmente si sentirà pronunciare il nome di Gabriele Conrotto. Tutti, infatti, dai colleghi ai clienti lo conoscono come GunduTravelife.

Un vero e proprio marchio di fabbrica, che oggi si traduce in uno stile di viaggio unico in quanto connesso alla personalità esplosiva di Gundu. Un adv, ma anche un accompagnatore, un viaggiatore soprattutto e – da qualche anno – travel blogger.

“Il progetto GunduTravelife nasce dall’idea di raccontare i miei viaggi e creare una figura ibrida ancora poco diffusa nel nostro settore - spiega Conrotto -. Con la digitalizzazione, il ruolo dell’adv e quello dello storyteller sono sempre più vicini e sebbene molti reputino questa commistione come qualcosa di negativo, al contrario ritengo che unire le proprie competenze sia una carta vincente”.

Il blog vede la luce in un momento quanto mai drammatico per il turismo, ossia quello della pandemia. E nonostante non sempre le voci intorno a Gundu siano state incoraggianti, la scelta di credere in questa sfida si è rivelata un successo. “Contro tutti i pronostici, ne sto raccogliendo i frutti. Avere investito su questo sito durante il Covid è stato un modo per dire ‘Io ci sono’ ”.

Inoltre, con più di 12,5mila follower su Instagram, Gundu spinge la propria attività attraverso i social che diventano non solo uno strumento narrativo ma di contatto, utilissimo – per esempio – per promuovere i suoi tour di gruppo. Il suo motto? ‘Mai fermarsi’. Ed è per questo che GunduTravelife ha deciso, parallelamente, di cavalcare un’altra onda: quella del padel. “Ringrazio Bluvacanze per avermi affidato l’organizzazione di BluPadel Tour. Al contempo mi sto occupando di altri tornei, come l’Illumia Padel Cup con Tomas Locatelli e, qui a Torino, i Football Moments con Pietro Deideri”.