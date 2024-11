A Bari l’undicesima edizione di Btm Italia

Btm Italia si avvicina all’undicesima edizione, in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante di Bari.

Quest’anno l’evento si sviluppa attorno al tema del ‘Viaggio nel Viaggio’, un invito a riflettere sulle molteplici dimensioni del viaggio, sia fisiche che interiori.

Dopo l’ultima edizione, che ha visto 48mila presenze, Btm torna per la terza volta a Bari in contemporanea al Buy Puglia, il marketplace del turismo incoming pugliese, ampliando ulteriormente gli spazi espositivi che raggiungeranno i 16mila metri quadri, accogliendo oltre 250 espositori e 430 aziende.

Quest’anno l’area T-Trade, il villaggio dell’outgoing, darà ancora più spazio ai protagonisti del turismo trade. La sezione è strutturata per favorire momenti di networking,con stand espositivi e incontri che favoriscono dialoghi immediati.

“Quest’anno, con l’ampliamento della fiera a 16mila metri quadri e l’investimento sul villaggio T-Trade, Btm Italia compie un ulteriore passo in avanti sul turismo outgoing. Crediamo fermamente che il Centro-Sud abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento internazionale, e il nostro obiettivo è dimostrarlo. Bari con Btm diventa il luogo ideale per creare connessioni globali senza dover per forza volare a Londra o Berlino - ha dichiarato Nevio D’Arpa, ceo di Btm Italia -. Con questa edizione, stiamo portando nel cuore del Sud Italia i grandi player del turismo, offrendo alle aziende locali e nazionali una piattaforma di alto livello per costruire relazioni con partner internazionali. La crescita del mercato turistico in quest’area rappresenta un’opportunità per tutti gli attori coinvolti e Btm Italia vuole essere il ponte che collega il nostro territorio alle opportunità globali, offrendo un evento che combina visione internazionale e radicamento locale”.

Tra le sezioni tematiche della fiera sono confermate Btm Gusto, Btm Say Yes focalizzata sul wedding tourism e Btm Apulia Tourism Investment.