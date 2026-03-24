A tu per tu con le adv: iniziano i Focus On Flight di Welcome Travel Group

Genova è la prima tappa dei ‘Focus On Flight’ di Welcome Travel Group, gli incontri territoriali interamente dedicati al mondo dei vettori, che iniziano domani. “Il mercato aereo - dichiara Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori di Welcome Travel Group - sta attraversando una fase di forte trasformazione, che richiede strumenti evoluti, ma anche una visione condivisa. Con Focus On Flight vogliamo offrire alle agenzie un momento di confronto concreto sui modelli distributivi, sull’evoluzione del rapporto con i vettori e sugli strumenti di biglietteria che il network può mettere a sistema per rafforzare competitività e marginalità”.

Da domani e fino al 10 giugno il calendario toccherà sette città su tutto il territorio nazionale - dopo la tappa inaugurale di Genova, seguiranno Roma, Catania, Napoli, Pesaro, Milano e Torino - seguendo il modello dei micro-eventi, già sperimentato con risultati positivi lo scorso autunno, declinato però attraverso agende tematiche interamente dedicate al comparto aereo.

Ogni appuntamento coinvolgerà fino a 30 partecipanti, in un contesto a numero chiuso. Al centro degli incontri i principali trend e le dinamiche di mercato, l’evoluzione del rapporto con i vettori, l’utilizzo dei sistemi Gds e dei tool a disposizione della rete a supporto dell’operatività, insieme ai servizi di biglietteria e alle opportunità di ottimizzazione dei processi.

Gli incontri saranno condotti dalla Direzione Network, con la partecipazione di Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori, Sandro Palumbo, responsabile business travel, e Gennaro Villani, responsabile biglietteria.