ACI blueteam diventa membro del Lario Business Club, il club della società calcistica Como 1907, recentemente promossa in Serie A.

La Travel Management Company sarà perciò presente sui led a bordo campo in tutte le partite al Sinigaglia del Como 1907.

“È un grande onore per ACI blueteam poter sostenere la principale squadra calcistica del territorio - afferma Roberto Bettinelli, cfo ACI blueteam -. Da anni, uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare una rete di partnership, collaborazioni e relazioni con realtà comasche che, come ACI blueteam, rappresentano un’eccellenza, al fine di generare sempre più valore sul territorio. Inoltre, la partecipazione della squadra in Serie A ci offre l’opportunità di essere presenti durante gli eventi sportivi più importanti e seguiti anche a livello internazionale”.