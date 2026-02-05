ACI blueteam: l’evoluzione tecnologica alla Travel Manager Academy

Come l’evoluzione tecnologica sta ridisegnando il settore del business travel. È stato questo il tema portante dell’edizione 2026 della Travel Manager Academy organizzata da ACI blueteam.

L’incontro ha messo a confronto processi, strumenti e soluzioni, valorizzando al contempo gli investimenti che ACI blueteam ha realizzato in ambito tecnologico per supportare le aziende in un contesto in continua evoluzione. Nel corso della Academy è stata presentata la visione tecnologica di ACI blueteam sul corporate travel, insieme alla nuova release di BTTool, la piattaforma self booking tool proprietaria, sviluppata per rispondere alle esigenze di efficienza, controllo e innovazione nella gestione dei viaggi aziendali.

“La Travel Manager Academy è diventata in breve tempo un punto di riferimento per i nostri clienti, perché nasce dall’ascolto delle loro esigenze e dalla volontà di offrire contenuti di qualità, concreti e utili – afferma Fausto Portelli, chief operating officer Travel4Business –. Questa seconda edizione ha confermato la fiducia che le aziende ripongono in ACI blueteam, non solo per il servizio e l’assistenza, ma anche per la nostra capacità di evolvere. Per garantire un livello di qualità realmente distintivo, il valore umano dei nostri operatori deve essere supportato da investimenti costanti in tecnologia. ACI blueteam ha sempre creduto in questo equilibrio, continuando a potenziare le proprie soluzioni digitali per offrire un servizio all’altezza delle aspettative del mercato”.