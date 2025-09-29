TTG Italia

ACI blueteam lancia le agenzie PrenotACI.travel nelle sedi ACI

Massimiliano Biella

Una novità nel settore della distribuzione. ACI blueteam lancia il progetto PrenotACI.travel, l’apertura di agenzie di viaggi a marchio all’interno delle sedi provinciali ACI con il modello di associazione in partecipazione.

Grazie a una collocazione strategica nelle sedi ACI, che contano più di 1.200.000 soci in Italia, l’agenzia viaggi potrà intercettare un flusso costante di utenza fidelizzata, valorizzando la fiducia del marchio e offrendo un servizio personalizzato in un contesto riconoscibile.

Il modello non richiede alcun investimento iniziale per l’associato, né l’assunzione di rischi personali: l’intera struttura logistica, tecnologica e promozionale viene gestita centralmente da ACI blueteam. L’associato PrenotACI.travel potrà così dedicarsi alla consulenza e alla vendita di soluzioni di viaggio, beneficiando delle condizioni di mercato più favorevoli grazie alla partnership commerciale con Welcome Travel Network, di un accesso privilegiato a tour operator nazionali e internazionali e di una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto.

“Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam – dice Massimiliano Biella, direttore leisure travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggi che vogliano cogliere questa opportunità”.

I professionisti del settore travel interessati al progetto potranno ottenere maggiori dettagli anche presso lo stand PrenotACI.travel by ACI blueteam durante il TTG Travel Experience a Rimini.

