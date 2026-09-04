L’accesso privilegiato alle meraviglie italiane con il pieno di adrenalina è la promessa di Capolavoro, il neonato brand di incoming d’alta gamma di ACI blueteam focalizzato su motori, sport e tradizione d’eccellenza italiana.

Lo start è scattato oggi dalla Capolavoro GP Hospitality, area in esclusiva della Torre Nord dell’Autodromo di Monza, con una conferenza stampa nella cornice rossa del Gran Premio di F1. “Capolavoro avvia un capitolo importante per ACI blueteam e il turismo d’alto livello che unisce ospitalità, cultura e passione per i motori - afferma il presidente ACI blueteam Carlo Bagnasco -. Propone di vivere l’Italia e vende emozioni in luoghi che non perdono bellezza e tradizioni, elementi saldi come la nostra continua voglia di muoverci e incontrare un mondo in cambiamento”.

Oggi l’azienda vanta una crescita straordinaria e una capillare presenza sui territori tramite le sedi ACI, qualità che garantisce una pole position nella costruzione di proposte e nel taglio tailor made di un prodotto unico e altamente personalizzato, che “crea una relazione con una clientela che già frequenta il nostro Paese e motivata al viaggio dai propri interessi e inclinazioni” specifica Francesco Comotti, project manager del brand.

I motori e la passione dello staff sono “la porta di accesso ai mondi del made in Italy” e gli itinerari per individuali e piccoli gruppi puntano a valorizzare le strade più belle d’Italia, ad approfondire l’aspetto tecnologico dell’automotive, del patrimonio automobilistico storico, a garantire l’accesso privilegiato ai grandi eventi, con un’attenzione anche alla nautica.

Per aumentare la visibilità all’estero Capolavoro ingaggia partner di prestigio come Momento Experience, che “permettono di raggiungere un obiettivo importante”: nei programmi 2027 il campione Damon Hill accompagnerà i gruppi nelle rotte in Nord Italia e nel 2028 è in fase di definizione un piano al Sud. Il “sostanzioso investimento” guarda al lungo termine, secondo il direttore generale Roberto Bettinelli: “I viaggiatori premium e luxury non cercano servizi, ma esperienze autentiche ed emozionanti; per Aci blueteam puntare sull’incoming è una scelta strategica coerente per attrarre nuovi flussi ad alto valore aggiunto e creare sviluppo nei territori attraverso esperienze irreplicabili”.