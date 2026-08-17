Adalte si trasforma in piattaforma unica per l’industria del turismo

“Offrire ai professionisti del travel un unico ambiente digitale, multi-mercato e multilivello, capace di riunire strumenti, servizi, connessioni e supporto in un’esperienza integrata”. Va in questa direzione l’ultima evoluzione di Adalte, la software house e tech provider per l'industria del turismo, specializzata nella distribuzione di tour e pacchetti di più giorni.

In questi giorni è avvenuto infatti il passaggio a piattaforma unica e superando la precedente distinzione tra sito istituzionale e Community.travel con il nuovo indirizzo web. “Da oggi, i partner possono accedere direttamente ad Adalte.com per reperire informazioni, gestire le proprie connessioni professionali e le prenotazioni di circuiti e pacchetti, accedendo progressivamente a tutti gli strumenti e ai servizi che fanno parte dell’ecosistema Adalte”, prosegue la nota dell’azienda.

L’obiettivo di Adalte è quello di rendere sempre più semplici ed efficienti i processi operativi legati alla costruzione, distribuzione e gestione di tour e pacchetti, mettendo a disposizione dei professionisti strumenti digitali su misura e un ambiente unico nel quale far crescere il proprio business. “L’evoluzione di Adalte.com è la sintesi di un percorso che stiamo portando avanti da tempo – spiega il ceo Davide Galleri -. Un’unica piattaforma ed un unico brand come punto di riferimento universale per tutti i nostri partner. Un portale globale dove trovare informazioni, strumenti, prodotto, connessioni, aggiornamenti e supporto”.