AdvUnite lancia la convention sulla legalità a Paestum dal 25 settembre

A Paestum i professionisti del turismo scendono in campo a difesa delle agenzie di viaggio di qualità. Questo il messaggio dell’associazione AdvUnite, presieduta da Cesare Foà, nell’annuncio della prossima convention dal 25 al 27 settembre. Una tre giorni di lavori dedicata agli operatori del settore turistico improntata sul tema della legalità e su come diffondere consapevolezza e far riconoscere i professionisti del settore. “Dopo gli attacchi indiscriminati alla categoria, i soci fanno quadrato con l’intento di differenziare le agenzie di viaggi dai presunti truffatori”, così AdvUnite in una nota alla stampa.

Tra i temi principali che si affronteranno nelle sessioni di lavoro quello de “La legalità: abusivismo e contratti”, affidato all’avv. Vincenzo Irritato, sulle normative europee che dal 2018 disciplinano il cosiddetto pacchetto turistico a tutela dei clienti. Si aggiungeranno diversi momenti di condivisione dei risultati emersi dal lavoro giornaliero degli associati, con l’obiettivo di tracciare i prossimi passi strategici e un piano d’azione comune a breve e medio termine.

Le conclusioni, domenica 27 settembre, proietteranno lo sguardo al futuro dei professionisti turistici, all’esigenza di offrire maggiore tutela ai viaggiatori, ma anche alle agenzie di viaggio autorizzate, come quelle aderenti ad AdvUnite, controllate e verificate annualmente con un “bollino di qualità”.