Affitti brevi: 200mila ospiti nel 2023 di CleanBnB

Crescono i numeri di CleanBnB, azienda specializzata negli immobili in affitto breve che gestisce, allo stato attuale, oltre 2600 unità in più di 80 località in tutta Italia. “Nel 2023 - spiega Francesco Zorgno, presidente di CleanBnB Spa - abbiamo accolto oltre duecentomila ospiti e quest’anno stiamo continuando a crescere in modo significativo ma sostenibile, con un +30% negli ultimi tre mesi”.

Un settore sempre più complicato

Una performance non scontata in un settore in continua espansione in cui, però, conta sempre di più l’approccio professionale. I numeri elaborati dal Centro Studi Rescasa-Confcommercio parlano chiaro: a Milano, per esempio, su quasi 20mila appartamenti presenti sulle principali piattaforme online, negli ultimi 12 mesi soltanto meno della metà ha avuto tassi di occupazione significativi, mentre gli altri sono stati utilizzati solo marginalmente o sono rimasti in gran parte vuoti. Tali percentuali sono simili a quelle di Napoli, Roma, Firenze e delle principali località italiane.

L’importanza della professionalità

“Ecco il vero indicatore che marca la differenza tra gestioni professionali e non - sottolinea Zorgno -: solo gli host dotati delle opportune competenze e degli strumenti di lavoro più aggiornati sono nelle condizioni di mantenere gli immobili disponibili per lunghi periodi, e sono in grado di attrarre le prenotazioni di un gran numero di ospiti. È questo il modo di operare di CleanBnB”.

Due i fattori che, secondo il presidente, sono diventati determinanti nell’ultimo periodo per la scelta di un appartamento. “Contrariamente a quanto avveniva anche solo un anno fa - spiega - oggi l’approccio last minute è una tendenza in ascesa, con clienti pronti a prenotare all’ultimo momento per approfittare di tariffe più vantaggiose. In questo contesto diventa cruciale per i gestori implementare una politica di prezzi dinamica, supportata anche da software professionali per adattare le tariffe in tempo reale in base alla domanda”.

Altro parametro fondamentale, aggiunge, è la flessibilità di rimborso: “I viaggiatori – spiega Zorgno - scelgono un alloggio se hanno la sicurezza di poter disdire anche all’ultimo momento senza il pagamento di penali”.