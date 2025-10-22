Affitti brevi di lusso: Emma Villas apre le porte ai nuovi proprietari

Gli Open Days e il tour autunnale ‘Your Property First 2025’. Queste le due iniziative complementari grazie alle quali Emma Villas rinnova l’impegno al fianco dei proprietari di immobili consolidando la rete di relazioni con loro. I nuovi Open Days, prenotabili da oggi, saranno oltre trenta e si terranno nella sede centrale di Chiusi (Si) e in altre location selezionate. I proprietari di immobili di pregio potranno così avere l’opportunità di conoscere da vicino il modello di business Emma Villas e di valutare l’inserimento della propria villa nel circuito del vacation rental.

L’obiettivo degli Open Day è infatti di agevolare un incontro diretto con i potenziali nuovi proprietari interessati a scoprire l’approccio “sartoriale” che guida ogni collaborazione con Emma Villas e che mantiene le ville nel portfolio per circa 5 anni in media. Emma Villas ha reso disponibile una landing page dedicata, https://owners.emmavillas.com/open-day, dalla quale è possibile prenotare un incontro dedicato in qualsiasi giorno a scelta dal lunedì al venerdì a partire da oggi fino a fine novembre. Per i proprietari stranieri o per chi non potrà partecipare di persona Emma Villas ha previsto anche una sessione webinar dedicata accessibile su prenotazione.

‘Your Property First 2025’

Dopo il successo dell’edizione primaverile del tour ‘Your Property First’, che nei primi mesi del 2025 ha visto la società incontrare i proprietari che già si affidano al gruppo (300 i partecipanti delle prime sei tappe), Emma Villas riprende il suo ciclo di meeting focalizzandosi per la prima volta, con il tour ‘Your Property First 2025’, in tre nuove aree strategiche - Alta Toscana, Emilia Romagna e Lombardia -, con Lido di Camaiore come prima sosta.

L’itinerario, programmato per il 29 ottobre da Lido di Camaiore, proseguirà a Rimini il 14 novembre, con conclusione a Milano il 26 novembre. “Attraverso il prosieguo del tour ‘Your Property First’ - sottolinea Giammarco Bisogno, fondatore e amministratore delegato di Emma Villas - incontreremo la nostra community di proprietari in alcune delle principali regioni d’Italia, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, che rappresentano circa il 49% del nostro business in termini di ville gestite in esclusiva. Questo tour coinvolge una rete unica e capillare di oltre 30 professionisti tra property manager e agenti. L’ampliamento del tour a nuove regioni rappresenta un passo naturale nel percorso di crescita del gruppo”.

Gruppo che è arrivato a contare su un portfolio di circa 600 ville in tutta Italia. “I dati - aggiunge Bisogno - indicano che Puglia e Sicilia si confermano tra le regioni di maggiore interesse, anche in termini di numero di prenotazioni, con gli ospiti provenienti dal Regno Unito che hanno registrato un aumento del 10% rispetto allo scorso anno”.