Un settore di nicchia, quello delle ville di lusso, ma in cui la concorrenza sta aumentando e sta affilando le armi. E proprio per potersi distinguere dai competitor la parola d’ordine è, oggi più che mai, una sola: la perfezione. Un concetto che si declina, per l’ospite, in un’esperienza frictionless, dove nulla è lasciato al caso, come spiega Giammarco Bisogno, ceo di Emma Villas.

Cinque i pilastri che, secondo lui, reggono l’attività di un player che punti all’eccellenza: flessibilità negli orari e nella durata del soggiorno, controllo costante della qualità dell’offerta, sostenibilità ambientale, utilizzo della tecnologia e tutele assicurative per i clienti.

Controllo diretto di ogni villa

“Tutti i viaggiatori che scelgono Emma Villas - ci spiega - vengono accolti al massimo dei nostri standard, a prescindere dalla loro provenienza. Questo approccio, per noi, viaggia di pari passo con la garanzia di un’offerta di prim’ordine, sia in termini di struttura che di servizi offerti”.

Garanzia che si traduce innanzitutto nel controllo diretto di ogni villa - il player ne ha oltre 600, con una media di 55mila ospiti l’anno - da parte di esperti, che predispongono la struttura al meglio per soddisfare le necessità dei clienti che arriveranno.

I nuovi mercati

Un compito non da poco, dal momento che si stanno affacciando sul mercato viaggiatori provenienti da bacini d’utenza nuovi, con nuove necessità da esaudire: “Ai turisti che da sempre scelgono Emma Villas come americani, australiani e canadesi - sottolinea Bisogno - e, se guardiamo all’Europa, inglesi, tedeschi e olandesi, si sono aggiunti ospiti provenienti da Paesi quali Spagna, Islanda e Lituania e, sul lungo raggio, Singapore, India e poi ancora Argentina, Ecuador e Perù”.

Ma cosa cercano gli ospiti internazionali? “Gli americani solitamente ci richiedono ville con un bel panorama, aria condizionata, ampi spazi e cucine superattrezzate - spiega il ceo di Emma Villas -, mentre i mediorientali sono più esigenti in fatto di servizi aggiuntivi, come quello di concierge, e di privacy”. E poi ci sono i nordeuropei, particolarmente preziosi perché viaggiano molto in bassa stagione e cercano strutture pet friendly e con piscina esterna riscaldata. “Le destinazioni più gettonate - continua il ceo - sono Toscana, Umbria e Marche e le vacanze più lunghe sono, secondo il nostro osservatorio, quelle degli svizzeri”.

Il villa specialist

Per venire incontro alle nuove esigenze della clientela Emma Villas ha abbracciato il concetto di flessibilità: “La classica prenotazione settimanale sabato-sabato sta perdendo terreno - spiega Bisogno -: oggi diamo la possibilità di prenotare anche soggiorni più brevi, a partire da 3 notti, o all’opposto vacanze più lunghe con la possibilità di fare check-in e check-out in tutti i giorni della settimana”.

La ricerca della perfezione richiede, poi, nuove figure professionali come il villa specialist che, nel caso di Emma Villas, è indispensabile per soddisfare richieste specifiche e aiutare i clienti nella scelta della sistemazione ideale da prenotare magari utilizzando la nuova piattaforma online che, spiega Bisogno, “è stata ulteriormente migliorata, consentendo ai turisti internazionali di prenotare facilmente e in modo sicuro, sia da desktop che da mobile. Abbiamo confermato anche la Smart Hospitality attraverso la web app ‘Emma’, per agevolare tutte le pratiche di check-in online”.

Infine, punto non meno importante degli altri, la tutela assicurativa: “Tutte le nostre prenotazioni - conclude Bisogno - includono nel prezzo la polizza annullamento soggiorno di Europ Assistance, valida fino al giorno prima dell’arrivo, e la Garanzia Zer0Dep che, in sostituzione del tradizionale deposito cauzionale, tutela in caso di eventuali danni accidentali causati alla proprietà durante il soggiorno”.