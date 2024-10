L’agenzia di viaggi 5 Giornate di Milano ancora una volta in pista con un’iniziativa culturale. Si svolgerà infatti domani, 29 ottobre, alle ore 18 l’appuntamento ‘Intervista impossibile a Giacomo Puccini’, parte del progetto del Municipio 1 ’Ci vediamo in bottega con Giacomo Puccini’, di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva.

L’arte di creare viaggi incontra la più alta arte operistica, ricordando l’autore italiano che ha ambientato le sue opere più famose in terre lontane.

“Per il gruppo L’Astrolabio che da oltre cento anni porta i turisti italiani e in particolare milanesi, in tutto il mondo, il centenario della morte di Giacomo Puccini che ha ambientato le sue opere più famose in lontani Paesi esotici, è una ricorrenza che ci coinvolge. Il Giappone di Madama Butterfly, gli Stati Uniti della Fanciulla del West e la Cina favolosa di Turandot ma pure la Parigi della Bohéme e la Roma di Tosca sono lo scenario delle emozioni più forti e travolgenti. Con altri colori, quelli della gioia e del divertimento, anche noi vogliamo far vivere ai clienti con i nostri viaggi il fascino assoluto di esperienze indimenticabili lontano da casa”. Con queste parole Gaia Cossali, senior account key client delle agenzie di turismo L’Astrolabio a Milano, annuncia l’evento dedicato al grande compositore italiano che si svolgerà domani alle 18 presso l’agenzia di turismo 5 Giornate, nel vecchio dazio di p.zza Cinque Giornate 15. Protagonista dell’evento a ingresso libero, al quale seguirà un rinfresco, l’attore Gianfilippo Maria Falsina Lamberti.