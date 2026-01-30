Agenzia di viaggi di Cuneo chiude e lascia passeggeri a terra

Viaggi fantasma nel cuneese. Coinvolta un‘adv, Viaggi&Emozioni, che al momento risulta chiusa e non risponde ai clienti. Molti non sono partiti perché non hanno ricevuto i biglietti, malgrado avessero inviato anticipi e in alcuni casi anche il saldo finale.

Secondo il quotidiano online Targatocn, la titolare dell’agenzia di Cuneo non risponde al telefono e intanto si ingrossa la fila dei clienti che lamentano disservizi e mancate prenotazioni. Il caso è stato sollevato da La Stampa, ma la cosa che appare strana è il totale silenzio della titolare, che non ha risposto a chiamate e messaggi provenienti anche da clienti di vecchia data.

Il caso ha scosso la provincia e da più parti si richiede l’intervento delle associazioni dei consumatori e intanto piovono segnalazioni anche ai carabinieri. I rimborsi dei mancati viaggi secondo la Guida.It non sono mai arrivati e delle prenotazioni neppure l’ombra.

Su google all’indirizzo dell’agenzia si legge chiuso definitivamente. Storia finita. (r.v.)