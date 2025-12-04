Agenzie online: il tasso di saturazione dell’Italia supera quello della Grecia

A novembre 2025 l'Italia supera la Grecia e la Spagna per tasso di saturazione ( il livello di occupazione medio di una destinazione sulle principali piattaforme) sulle Ota e per tariffa media.

Un tasso elevato suggerisce una forte dipendenza del mercato dalle Ota. Lo scorso mese la quota è stata del 46,7%, in crescita del 5% su novembre 2024, mentre la tariffa media è stata di 122,80 euro, secondo l’infografica realizzata dal MiTur. Sotto i riflettori, in particolare, la componente internazionale, con gli arrivi in aumento del 2,94% e le presenze del 5,48% rispetto allo stesso mese del 2024.