Aiav nomina un social media manager

Aiav rafforza il team e punta sulle reti sociali: l’associazione ha infatti scelto Francesca Papasergi come social media manager. Papasergi, come precisato in una nota, “si occupa anche del coordinamento dei flussi informativi tra le sedi regionali e la sede centrale, per garantire una comunicazione uniforme, tempestiva e coerente in tutto il territorio”.

Il presidente di Aiav Fulvio Avataneo commenta: “I social sono oggi un canale strategico per costruire relazioni istituzionali solide e per mantenere un contatto diretto e costante con gli associati e con il mercato. Gestirli richiede attenzione e sensibilità, soprattutto per un’associazione come Aiav, attiva su più fronti e in continua evoluzione. In poco tempo, Francesca è riuscita a dare un forte ed evidente impulso all’immagine social di Aiav per quantità, qualità e rilevanza strategica dei messaggi, sempre allineati alla cronaca del settore e sempre sintonizzati sulle reali aspettative degli agenti di viaggio”.

“Il mio obiettivo è rendere i canali digitali dell’associazione non solo strumenti informativi - aggiunge la social media manager - ma veri e propri spazi di dialogo, ascolto e condivisione, affinché il grande valore e la ricchezza di attività che AIAV porta avanti ogni giorno siano pienamente percepiti e condivisi da tutta la base associativa”.

Laureata con lode in Comunicazione Pubblica e Politica all’Università degli Studi di Torino, Francesca Papasergi vanta una carriera ultradecennale nella comunicazione presso istituzioni, aziende (tra cui la Rai) e agenzie, con un focus nel campo del digital e dei social media.