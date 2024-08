Aidit Campania Federturismo: una masterclass per diventare direttore tecnico

Prenderà il via il prossimo 16 settembre alla Multicenter School di Pozzuoli il corso di formazione finalizzato al conseguimento del titolo di ‘Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo’, patrocinato da Aidit Campania Federturismo.

L’iniziativa nasce dalla constatazione della necessità di percorsi formativi specifici per la professione turistica.

“Il turismo per la regione Campania è un passepartout in grado di garantire molti accessi professionali; è un canale di crescita occupazionale tra i giovani” afferma il referente Aidit, Cesare Foà

“Abiliteremo una figura professionale polifunzionale che sarà contraddistinta da notevoli abilità comunicative e relazionali - aggiunge Maurizio Schioppo, dirigente della Multicenter School - nonché dalla capacità di saper fronteggiare tutte le possibili esigenze del turista, in termini conoscitivi e pratici”.