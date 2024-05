Aidit Puglia, Abbatepaolo confermato presidente

Giuseppe Abbatepaolo confermato alla presidenza di Aidit Puglia. Diversi gli impegni al centro del nuovo mandato: “In primo luogo - precisa il presidente della rappresentanza pugliese di Aidit - il contrasto all’abusivismo, che dopo il Covid sta tornando in modo prepotente”.

Vi è poi il tema del “riconoscimento delle istanze di agenzie di viaggi e dei tour operator di cui non si può considerare solo l’attività in chiave incoming. Nelle valutazioni economiche che contribuiscono ai vari Pil regionali e nazionali - sottolinea Abbatepaolo - si continua infatti a non tener conto della nostra attività in chiave outgoing. Vogliamo che vengano recepite le istanze di quelle agenzie di viaggi e dei tour operator che rientrano in questo settore e che invece colpevolmente vengono ancora considerati un oggetto estraneo al sistema turismo”.

Tra gli altri impegni, quelli per contrastare la carenza di personale nelle imprese del turismo e il G7 a Ostuni. “Una grande opportunità - commenta il presidente di Aidit Puglia e titolare dell’agenzia Montedelia Tour di Alezio - una vetrina incredibile che dovremo sfruttare nel migliore dei modi. Ci aspetta un mese di grande lavoro per prepararci ad accogliere al meglio questi ospiti particolari che nel corso degli impegni istituzionali si sposteranno fra alcuni dei luoghi più iconici della nostra Regione su cui inevitabilmente si poseranno gli occhi del mondo”.