Airbnb, nuova release della piattaforma per i viaggi di gruppo

Airbnb rinnova la piattaforma per renderla ancora più user friendly, L’80% delle prenotazioni riguarda viaggi di gruppo; per questo l’azienda sta introducendo nuove funzionalità che rendono la pianificazione di questo tipo di viaggi più semplice. Fra le altre, liste dei preferiti condivise, una nuova scheda messaggi, inviti a viaggi che consentano ad altri di unirsi a quanto prenotato.

La 2024 Summer Release include anche diversi aggiornamenti per gli host, basati sui feedback che hanno fornito. Ampliata la dashboard dei guadagni con grafici interattivi delle prestazioni e report dei guadagni automatizzati. La scheda Annunci offre ora agli host un maggiore controllo durante la creazione e la modifica di un tour fotografico per mostrare il loro spazio. Infine, è stato inserito un modo semplice per passare rapidamente dal lato dell’ospite a quello dell’host e viceversa.

Nell’ottica dell’offerta di un prodotto sempre più performante, Airbnb ha poi introdotto Icone, una nuova categoria di esperienze offerte da grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell’arte, dello sport e non solo. “Le Icone aprono porte per mondi che fino ad ora esistevano solo nell’immaginazione del viaggiatore - ha detto Brian Chesky, co-fondatore e ceo di Airbnb -. Mentre la vita diventa sempre più digitale, ci concentriamo sul portare più magia nel mondo reale. Con Icone, abbiamo creato esperienze straordinarie”.