Airbnb piattaformaglobale: “Saremocome Amazon”

Investimento nell’IA, ampliamento della community ma soprattutto la trasformazione dell’azienda in una piattaforma ‘tutto in uno’, sul modello di Amazon. Questa la traiettoria futura di Airbnb illustrata dal cofondatore e ceo, Brian Chesky.

“Ci vorrà tempo - ha previsto -, ma la trasformazione avverrà, e sarà nel prossimo decennio”. L’obiettivo è di arrivare a fare di Airbnb in un “ecosistema completo, come Amazon, una piattaforma per tutto ciò di cui il viaggiatore ha bisogno per spostarsi e vivere, andando ben oltre l’attuale ambito di affitti per le vacanze”. In questo modo Airbnb diventerebbe una “comunità globale per viaggiare e vivere” spiega Cheski, come riporta lechotouristique.com. Il lancio dei Servizi di Airbnb e il rilancio delle Esperienze vanno in questa direzione, ma il ceo sembra anche determinato a espandersi in altri settori. “I soggiorni lunghi rappresentano un potenziale enorme” osserva.

Per quanto riguarda, invece, l’uso dell’Intelligenza artificiale, l’idea è di arrivare a creare un concierge IA per i viaggi e la vita di tutti i giorni, “una delle prime interfacce IA veramente native” spiega il ceo.

Intanto, però, l’interfaccia IA sarà integrata nell’app Airbnb già dal prossimo anno.

