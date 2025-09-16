Investimento nell’IA, ampliamento della community ma soprattutto la trasformazione dell’azienda in una piattaforma ‘tutto in uno’, sul modello di Amazon. Questa la traiettoria futura di Airbnb illustrata dal cofondatore e ceo, Brian Chesky.

“Ci vorrà tempo - ha previsto -, ma la trasformazione avverrà, e sarà nel prossimo decennio”. L’obiettivo è di arrivare a fare di Airbnb in un “ecosistema completo, come Amazon, una piattaforma per tutto ciò di cui il viaggiatore ha bisogno per spostarsi e vivere, andando ben oltre l’attuale ambito di affitti per le vacanze”. In questo modo Airbnb diventerebbe una “comunità globale per viaggiare e vivere” spiega Cheski, come riporta lechotouristique.com. Il lancio dei Servizi di Airbnb e il rilancio delle Esperienze vanno in questa direzione, ma il ceo sembra anche determinato a espandersi in altri settori. “I soggiorni lunghi rappresentano un potenziale enorme” osserva.

Per quanto riguarda, invece, l’uso dell’Intelligenza artificiale, l’idea è di arrivare a creare un concierge IA per i viaggi e la vita di tutti i giorni, “una delle prime interfacce IA veramente native” spiega il ceo.

Intanto, però, l’interfaccia IA sarà integrata nell’app Airbnb già dal prossimo anno.