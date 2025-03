Al via il BluPadel Tour di Bluvacanze, nuovo trend del turismo sportivo

Tutti pazzi per il padel. Su iniziativa delle agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e Blunet, il torneo “BluPadel Tour 2025” farà tappa in 100 località italiane per la sua seconda edizione, con l’intento di offrire esperienze di turismo sportivo mirate agli appassionati di un mercato in piena espansione: il 10% della spesa turistica globale per l’Unwto, ma con tassi medi annui di crescita del 17,5% sino al 2030.

“Al momento abbiamo già confermato 36 appuntamenti - hanno spiegato alla presentazione di Milano Antimo Russo e Silvia Mussa, rispettivamente direzione network e trade marketing&partnership del Gruppo Bluvacanze - e il programma tenderà a ricalcare l’esperimento di successo della scorsa stagione, ideato internamente dal nostro collega e organizzatore di viaggi Gabriele Conrotto. Abbiamo infatti costituito un apposito board a settembre, attraverso cui stiamo coinvolgendo un numero sempre maggiore di partner extrasettoriali oggi rappresentati anche con i prodotti tecnici della nostra padel bag: Erreà Sport, Powerade, AGGS Sport, oltre che l’ente del turismo del Marocco e la compagnia di bandiera Royal Air Maroc”.

A conclusione del BluPadel Tour City con finale a Torino, dal 24 al 26 ottobre, vincitori e appassionati potranno sfidarsi infatti a Marrakesh dal 19 al 23 novembre, usufruendo di uno speciale pacchetto viaggio Bluvacanze. Fra gli ospiti, atteso anche l’ex bomber interista Christian Vieri, che nel 2020 ha di fatto lanciato il padel in Italia insieme ad altri otto ex colleghi sportivi e che oggi gestisce la popolarissima Bobo Summer Cup. Col supporto della piattaforma blupadeltour.it (a breve dotata di buy store) e delle sue 900 agenzie di viaggio, il Gruppo Bluvacanze punta ad avvicinare quest’anno oltre 4mila partecipanti, soddisfacendo al contempo la crescente domanda di padel-oriented travel per tutto il mondo.