Al via la collaborazione tra Gruppo Frigerio e I4T – Insurance Travel

Il Gruppo Frigerio sceglie I4T – Insurance Travel come provider di riferimento per le coperture assicurative, sia travel sia corporate, ed estende la collaborazione anche ai consulenti di viaggio Travel Expert.

“Questa partnership rappresenta un riconoscimento al valore che I4T ha costruito nel tempo attraverso prodotti modulari, soluzioni tecnologiche evolute e una rete commerciale specializzata e capillare – spiega il direttore commerciale di I4T Giovanni Giussani -. A ciò si aggiunge un know-how maturato sul campo, che ci consente di leggere le dinamiche del settore con realismo, offrendo supporto tangibile e personalizzato a tutti i professionisti del comparto”.

Agenti e Personal Travel Expert possono inoltre accedere al portale trade I4T e selezionare di volta in volta i prodotti più adatti in funzione della tipologia di viaggio da assicurare e delle esigenze del cliente.

“Per noi è determinante collaborare con interlocutori che sappiano interpretare e condividere i nostri valori di servizio e di attenzione verso l’intera catena degli stakeholder: agenzie, affiliati, Personal Travel Expert e clienti finali – aggiunge Paola Frigerio, travel, marketing e network director -. In I4T abbiamo individuato un interlocutore affidabile e proattivo, in grado di garantire soluzioni assicurative strutturate e diversificate a presidio di tutte le nostre aree di business”.