Alice Pudda nuova presidente di Fiavet Sardegna

Fiavet Sardegna ha eletto una nuova presidente: è Alice Pudda, titolare della storica agenzia Pudda Viaggi di Guspini. L’elezione è avvenuta nel corso dell’ultima assemblea dei soci, che ha provveduto al rinnovo delle cariche istituzionali della Federazione regionale per il prossimo quinquennio.

Laureata in giurisprudenza con una specializzazione in legislazione del turismo, e con un'esperienza formativa internazionale in Inghilterra, Pudda ha da sempre messo al centro della propria attività il costante aggiornamento e l'evoluzione tecnologica dei servizi di consulenza turistica.

Un focus centrale del mandato della presidente Pudda sarà dedicato al ricambio generazionale e all'intercettazione dei bisogni dei viaggiatori più giovani, che sempre più numerosi tornano a rivolgersi alle agenzie tradizionali.

Sul fronte associativo, la nuova presidenza punterà con decisione sugli appuntamenti formativi e sull'aggiornamento normativo, valorizzando gli strumenti agili già promossi da Fiavet Confcommercio a livello nazionale. Tra questi, un ruolo di primo piano sarà riservato alla divulgazione di pillole di consulenza sui canali social: formati brevi e immediati pensati per supportare i professionisti a ottimizzare i costi aziendali e a operare con maggiore snellezza in un mercato che si muove a velocità straordinaria.

Ad affiancare la presidente Alice Pudda nella governance di Fiavet Sardegna per i prossimi cinque anni sarà una squadra di professionisti espressione di tutto il territorio isolano, guidata dalla vice presidente Angela Maicu (S’Istella Viaggi – Oristano). Della giunta faranno parte Mariano Pinna (New Feeling Viaggi – Cagliari), Gianfranco Fois (Rei Tour – Muravera), Franco Atzeri (FA Travel – Cagliari), consiglieri saranno invece Andrea Oliva (Oliva Viaggi – Alghero), Fabrizio Meloni (Feronia Vacanze – Budoni), Gianmichele Fancello (Intours – Olbia), Marisa Gaviano (Serengheti Travel – Cagliari), Alessandro Caddeo (Fly&Dreams – Cagliari).