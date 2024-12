Alla scoperta dei mercatini di Natale con Smartbox

A spasso tra le atmosfere natalizie delle città europee. Per il periodo delle feste Smartbox lancia quattro cofanetti per gli amanti dei mercatini di Natale.

Una collezione di viaggi tra le luci delle località più suggestive d’Europa.

Tra le proposte ‘Insieme alla scoperta dei mercatini di Natale d’Europa: 1 notte con colazione’, cofanetto che include soggiorni di una notte con colazione per due persone in strutture selezionate, per andare alla scoperta dei banchetti di Parigi, del Quartiere Gotico di Barcellona, di Berlino, di Strasburgo e di Bruges.

Non mancano poi altre proposte dedicate ai mercatini di Praga, Budapest e Copenaghen.